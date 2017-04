Mag de huisarts mij zomaar op kosten jagen?

Vraag eerst of er een goedkoper zelfzorgmedicijn is

Het is lastig om vast te stellen hoeveel een ziekenhuisbezoek zal gaan kosten. Probeer vooraf bij de zorgverzekeraar te weten te komen welk ziekenhuis de beste zorg voor de laagste prijs heeft. Elke handeling heeft een eigen 9-cijferige 'zorgproductcode'. De kosten daarvan verschillen per ziekenhuis en per verzekeraar. Niet iedere telefonist bij de zorgverzekeraar is voldoende getraind om zulke mondige klanten te helpen



De Consumentenbond heeft een database aangelegd met tienduizenden zorgproductcodes. U kunt die database ook gebruiken om met zoekwoorden de juiste code te vinden en vervolgens te kijken waar de kosten lager zijn.



Het blijft behelpen. Het zorgstelsel is onderontwikkeld, vanuit het perspectief van de prijsbewuste burger. Dus de volgende keer dat de huisarts u iets voorschrijft: vraag eerst of er een goedkoper zelfzorgmedicijn is dat net zo goed werkt. Dan wordt hij zich beter bewust van uw kosten.



Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.