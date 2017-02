Als Samsung een staat zou zijn, zou er nu de noodtoestand gelden

Samsung is in veel opzichten nog steeds een traditioneel Koreaans familiebedrijf

De vraag is echter of de Lees niet weer gewoon op de troon gaan zitten als het stof is neergedaald, zoals gebruikelijk.



Hoewel Samsung functioneert als een multinational is het in veel opzichten nog steeds een traditioneel Koreaans familiebedrijf, een chaebol, waar één familie de dienst uitmaakt. Het was grootvader Lee Byung-chu die zijn handel in vis en groenten met behulp van goedkopere overheidsleningen transformeerde tot een imperium met talloze vertakkingen in elektronica, vastgoed, verzekeringen en scheepsbouw. Onder het bewind van zijn zoon Lee Kun-hee kwamen daar in de jaren negentig de zeer winstgevende telefoons en halfgeleiders bij. Alleen al de elektronicatak (omzet 160 miljard) is nu goed voor 20 procent van de Koreaanse export.



Hoewel de Lees op het oog geen grootaandeelhouder zijn, controleert de familie het bedrijf via een complex web van aandelen in de verschillende dochtermaatschappijen. Zo heeft de 48-jarige 'kroonprins' Lee Jae-yong, die het bedrijf de facto leidt sinds zijn vader in 2014 een hartaanval kreeg, een groot belang in de overkoepelende houdstermaatschappij Cheil Industries. Die holding is voor een groot deel eigenaar van de verzekeringstak van Samsung, die weer de grootste aandeelhouder is van de waardevolste divisie: Samsung Electronics.