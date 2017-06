Machtsstrijd in Silicon Valley eist nieuw slachtoffer: Chris Lattner weg bij Tesla

Chris Lattner, eerder dit jaar nog met veel tamtam overgenomen van Apple, is alweer vertrokken bij Tesla als hoofd 'Autopilot', zoals de zelfrijdende tak van Tesla heet. Lattner wordt vervangen door een andere aanwinst van Apple, Jim Keller, die anderhalf jaar geleden overstapte naar Tesla. Keller is al verantwoordelijk voor de apparatuur van Autopilot.



Het is onduidelijk of Lattner moest vertrekken, of dat hij zelf opstapte. Tesla deelde dinsdagavond kortweg mee dat hij 'niet de juiste man was' en dat het bedrijf besloten had het anders te doen.