Maakt Erdogan van Rutte een Nederlandse held?

In de Middeleeuwen zou een Nederlandse graaf tot een kruistocht hebben opgeroepen tegen het Turkse sultanaat en in de Gouden Eeuw zou Michiel de Ruyter op last van een raadspensionaris met een vloot de Dardanellen zijn opgevaren. Zelfs zeventig jaar geleden kon van regeringswege nog een politionele actie worden uitgerust als iemand dit land boos had gemaakt.



Maar anno 2017 resteert voor premier Rutte weinig anders meer dan handelssancties en embargo's. De oorlog is economisch geworden, waardoor ze soms heel lang kunnen duren. De VS hebben er zestig jaar over gedaan om Cuba weer in het internationale gelid te krijgen, hoewel het land ook nu nog een communistische dictatuur is.