Luxe Britse hotelketen Bilderberg komt in Duits-Singaporese handen

Bilderberg heeft in Nederland zeventien hotels met restaurants, waaronder hotel De Bilderberg in Oosterbeek, waar in 1954 de eerste Bilderberg-conferentie werd gehouden. Daarnaast vallen onder meer het Park Hotel in Rotterdam, het Garden Hotel in Amsterdam, de Keizerskroon in Apeldoorn, Wientjes in Zwolle, De Buunderkamp in Wolfheze en Château Holtmühle in Tegelen tot de groep.