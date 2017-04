Hoe doe je mee met die gratis trekking van de Staatsloterij, en is dat eigenlijk wel slim?

Hoe doe je mee?

Aanmelden is een kwestie van naam, adresgegevens en bankrekeningnummer doorgeven aan de Staatsloterij, telefonisch of online. De deelnemer verklaart daarbij 'naar eer en geweten' in de voornoemde periode minimaal één staatslot te hebben gekocht. Dat levert twee staatsloten op. Bewijs voor deelname is niet nodig, 'want met vermoedelijk zeven miljoen deelnemers in de jaren 2000 tot en met 2008 is de kans groot dat je weleens een staatslot hebt gekocht,' laat een woordvoerder van de Staatsloterij weten.



Spelers die wel bewijs overleggen, bijvoorbeeld met een oud staatslot of aan de hand van een bankafschrift, krijgen vier staatsloten. Wie is aangesloten bij een claimclub krijgt daarnaast veertig euro schadevergoeding. Mocht de deelnemer aan de gratis ronde in de prijzen vallen, dan behoudt de Staatsloterij zich het recht voor te onderzoeken of er daadwerkelijk ooit een staatslot is aangekocht.



Maar hoe bewijs je de aanschaf van een niet-winnend staatlot met contant geld in 2001? Dat weet de woordvoerder van de Staatsloterij ook niet: 'bij prijzen vanaf tienduizend euro moet de deelnemer zich melden op ons kantoor. Dan stellen we de identiteit vast en checken we de leeftijd. Voor het overige gaan we uit van een stukje goed vertrouwen.' Overigens kunnen de erfgenamen van overleden loterijspelers ook meedingen naar de prijzen eind mei. Als voorwaarde geldt dan wel dat de erfgenamen een overlijdensakte insturen.