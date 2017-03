Lloyd's of Londen opent kantoor in Brussel nu Brexit-proces in gang is gezet

Hiermee wil Lloyd's proberen te voorkomen dat marktaandeel wordt verloren als de Brexit over twee jaar een feit zal zijn. 'Een bijkantoor in Brussel zal worden geopend en het is de bedoeling dat die op 1 januari 2019 operationeel zal zijn', aldus een persbericht. Lloyd's heeft in de illustere 329 jaar oude geschiedenis altijd alleen kantoor gehouden in Londen waar het een marktplaats vormt voor zogenoemde underwriters die verzekeringen aannemen en brokers die ze proberen onder te brengen. Lloyd's verdient 11 procent van al zijn premies met verzekeringsproducten op het Europese continent.



Dat voor Brussel wordt gekozen - en niet voor Parijs, Amsterdam, Frankfurt en Dublin die ook allemaal uitdrukkelijk hengelen naar bedrijven uit de City - is vanwege de reputatie voor regelgeving. 'Daarnaast willen we ook gemakkelijke toegang tot de rest van Europa en het beste personeel zien aan te trekken. Brussel kwam als beste naar voren', aldus bestuursvoorzitter Inga Beale van Lloyd's of London. Lloyd's of London heeft zelf maar 700 werknemers, maar op de markt werken er in totaal 30 duizend.