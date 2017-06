Limburgs nieuwe logo lijkt verdacht veel op dat van Unilever

Daan de Haan, ontwerper van het logo, zegt te begrijpen dat mensen het blauwe logo als kopie zien. 'Maar zoom je in op de losse elementen, dan gaat de vergelijking niet op', aldus De Haan. 'Ik heb het bovendien in vele kleurvariaties voorgesteld, maar doordat in eerste instantie een blauwe variant naar buiten kwam, versterkt dat helaas het idee van een kopie.' De Haan ziet meer in een meerkleurenversie, zoals die nu ook op de website staat.



Overigens is het ontwerp volgens De Haan helemaal niet zo uniek. 'Unilever was denk ik een pionier met deze vorm. Sinds de beginjaren 2000 is het langzaam maar zeker een stroming geworden voor grafische oplossingen voor beeldmerken.' En inderdaad, in 2011 publiceerde brandingdeskundige Martien Heijmink al eens een flinke verzameling vergelijkbare logo's. Zo'n beeldmerk blijkt zelfs een eigen naam te hebben: assemblage-logo. Inmiddels is de Haan zelf ook op onderzoek uitgegaan. 'Ik vind zo veel vergelijkbare logo's dat ik niet kan volhouden dat het erg origineel is wat ik qua vorm heb voorgesteld.'

Het kan goed zijn dat een assemblagelogo typisch zo'n voorbeeld is van een niet te beschermen idee