Leen Bakker, kroonjuweel van Blokker, staat nog maar net in de etalage of het is al verkocht

Daarnaast heeft Leen Bakker, in tegenstelling tot Blokker, tegenwoordig wel een goedlopende webwinkel. In de stenen winkels installeerde de keten tablets zodat klanten met een paar klikken en vegen ook het hele online assortiment kunnen zien. Het resultaat is een online omzet van vijftig miljoen euro, zei Casper Meijer, bestuursvoorzitter van Blokker Holding, woensdag tegen Retailwatching. 'En dat gebeurt winstgevend', voegde hij eraan toe.



De eerste steen voor de latere woonwinkelketen werd gelegd door Rotterdammer Cornelis Bakker. In 1928 begon hij in de Maasstad een winkel in garen en stoffen. Zijn zoon Leen nam die zaak in de jaren vijftig over en gaf zijn naam aan de winkel. In 1969 bezat Leen Bakker al meerdere winkels en een marktkraam in Rotterdam. Collega-ondernemer Jan van der Marel zei destijds in De Telegraaf het volgende over die lingerie- en textielwinkels: 'Ze zagen er rommelig uit, maar ze liepen geweldig.'