Lasser, arts of kelner gezocht: Zeeland krijgt al die vacatures niet gevuld

Personeel wegkapen

In het ADRZ in Goes zijn Wim Goudswaard en zijn SEH-verpleegkundigen een persoonlijk opleidingsrecord aan het vestigen om te voorkomen dat het ziekenhuis over een paar jaar met een personeelstekort zit. De veertig gediplomeerde SEH'ers van het ADRZ begeleiden momenteel dertien verpleegkundigen in opleiding. 'We lopen 1 op 3, terwijl we met ziekenhuizen in de regio 1 op 6 hebben afgesproken.' Dat is nodig ook, want zowel in 2016 als het jaar ervoor vertrokken acht verpleegkundigen, onder meer door pensionering, verhuizing, of omdat het zware werk zijn tol begon te eisen.



Personeel wegkapen bij andere ziekenhuizen vindt Goudswaard in het geval van verpleegkundigen niet kies, want in het hele land kampen de ziekenhuizen met tekorten. Bovendien is het voor een ziekenhuis in Zeeland door de ligging en het wat saaie imago van de provincie nog net iets moeilijker om personeel te lokken, merkt Goudswaard. Niet voor niets maakt het ADRZ op de eigen website reclame voor Zeeland: de huizenprijzen zijn laag, files komen zelden voor en het strand is vlakbij. 'Je bent eigenlijk altijd twee mensen tegelijk aan het werven, want ook de partner moet in Zeeland willen wonen, en dat is nog weleens het struikelblok.'