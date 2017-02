Langdurige werkloosheid daalt voor het eerst sinds 2009, maar vlag kan nog niet uit

Cijfers licht misleidend

Volgens hem groeit de arbeidsparticipatie onder ouderen in Nederland wel, maar dat is zo omdat ouderen die een vaste baan hebben nu langer moeten doorwerken. Zodra ze hun baan verliezen zijn de kansen om een nieuwe baan te vinden nog steeds klein. Ook zijn de nieuwste CBS-cijfers licht misleidend omdat de ouderen die weer aan het werk komen vaak tijdelijke contracten krijgen of zzp'er worden. Meestal daalt hun inkomen.



De langdurige werkloosheid onder ouderen is problematisch, vindt Wilthagen: 'Als het CBS een daling meldt dan is dat positief, mogen we best een klein beetje jubelen, maar de vlag kan nog lang niet uit.'



Wilthagen is kritisch over de huidige ontslagregels en de verplichte loondoorbetaling bij ziekte van twee jaar door werkgevers. Dit maakt de attitude van werkgevers tegenover ouderen extra negatief. Veel negatiever dan in bijvoorbeeld Duitsland, België, Groot-Brittannië of Denemarken. 'De huidige inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt werkt in het nadeel van ouderen. Bedrijven zijn huiverig ouderen aan te nemen omdat ze de risico's te hoog vinden.'