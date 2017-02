Lage vracht- en olieprijzen kosten 150 werknemers scheepsbouwer Damen hun baan

Herstel

Ontslaggolf Door de lage olieprijzen is het kommer en kwel in de Nederlandse offshore-industrie. Honderden mensen zijn hun baan al kwijtgeraakt. En het eind van de ontslaggolf lijkt nog niet in zicht. (+)

Is de algehele malaise blijvend? Volgens Van der Stel zit er nog wel toekomstmuziek in de scheepsreparatie. 'Anders was de ingreep van Damen te klein geweest.'



Vanzelf zal het herstel niet gaan, verwacht ABN Amro-analist Thijs Berkelder. 'Er worden nu enorme efficiencyslagen gemaakt in de off-shoresector. Bedrijven als Shell gaan hun boorplatformen met minder schepen bedienen. Niet alleen nu, ook in de toekomst.' Andere off-shorebedrijven willen de terugkerende onderhoudsbeurt van schepen uitstellen: eens in de vier jaar een 'apk-beurt' in plaats van om de drie jaar, zoals nu. Reparateurs als Damen zullen zich aan de nieuwe markt moeten aanpassen, zegt Berkelder.



Dazert voorziet betere tijden. Een van de redenen dat reparateurs het nu slecht doen, is volgens hem de trage besluitvorming over milieuregelgeving. Van de IMO, de maritieme afdeling van de Verenigde Naties, moeten reders hun schepen schoner maken - in potentie een grote inkomstenbron voor reparateurs. 'Maar de besluitvorming gaat langzaam. Zolang reders niet weten welke milieueisen precies worden gesteld aan hun schepen, stellen ze reparaties uit.'



De vraag is wat scheepsbouwers als Damen gaan doen zodra de markt weer aantrekt. FNV vraagt zich af of de mensen die nu hun baan verliezen dan weer aan het werk kunnen. De vakbond wijst op het groeiend aantal flexkrachten, tegenover steeds minder vaste contracten.