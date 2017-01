Laagste aantal faillissementen in acht jaar

Parttime eenpitters

Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) was het aantal ondernemingen in 2016 ook opvallend. De KvK spreekt van een record van dik 1,8 miljoen, een stijging van 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.



Op KvK's definitie van 'ondernemingen' is echter wel het een en ander af te dingen. Zo worden ook parttime-zzp'ers als ondernemingen gezien en is juist deze groep sterk groeiende. Zo steeg het aantal parttime-eenpitters met 5 procent ten opzichte van 2015, tot in totaal 219 duizend. Het totale aantal zzp'ers, zowel fulltime als parttime, vormde ook in 2016 het leeuwendeel van het totale aantal ondernemingen (882.694 van de 1,8 miljoen).



Zelf plaatst de Kamer van Koophandel ook een kanttekening bij de relatief lage faillissementscijfers in 2016. Volgens de dienst waren er in 2016 namelijk wel meer filialen bij alle faillissementen betrokken: 1.735 tegenover 1.061 in 2015. De belangrijkste reden hiervoor is het aantal faillissementen van ketens in de detailhandel.