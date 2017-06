Laagopgeleide gaat ruim jaar later met pensioen dan hoogopgeleide

Extra wrang is dat laagopgeleiden een veel lagere levensverwachting hebben dan hoogopgeleiden

De reden dat hoogopgeleiden zoveel eerder stoppen met werken is simpel, zegt Montizaan: zij kunnen het zich financieel veroorloven al voor de officiële AOW-leeftijd - 65 jaar en 9 maanden in 2017 - hun betaalde baan op te geven. Vroegtijdig met pensioen gaan is steeds meer een 'luxegoed' voor vermogenden, constateert hij. 'Als je eerder met pensioen wilt, moet je je vermogen aanspreken, bijvoorbeeld je spaargeld, of door je huis te verkopen. Maar laagopgeleiden hebben tijdens hun carrière over het algemeen minder vermogen kunnen opbouwen. Ook is hun aanvullend pensioen lager, waardoor ze afhankelijker zijn van hun AOW-uitkering.' En die gaat nu eenmaal steeds later in.



Extra wrang is dat laagopgeleiden een veel lagere levensverwachting hebben dan hoogopgeleiden. Mensen met een hbo- of wo-diploma leven gemiddeld 72 jaar in goede gezondheid, laagopgeleiden slechts 53 jaar, blijkt uit CBS-cijfers. 'Dit roept de vraag op in hoeverre het verschil in de pensioenleeftijd rechtvaardig is. Want een groot deel van de laagopgeleiden moet doorwerken met lichamelijke klachten en de meeste hoogopgeleiden niet', zegt Montizaan.