Kwart Chinees vuurwerk blijkt in Nederland toch niet veilig

Bol.com moet per direct stoppen met het aanbieden van vuurwerk. Meerdere vuurwerkhandelaren brachten hun artikelen via de webwinkel aan de man, ook al is het per post versturen van vuurwerk wegens brandgevaar verboden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Bol.com daarom op de vingers getikt en opgedragen al het vuurwerk van de site te verwijderen.



Dat is inmiddels nagenoeg gebeurd, zegt Bol.com-woordvoerster Marjolein Verkerk. Volgens haar is de webwinkel alleen maar blij met de waarschuwing van de ILT. 'Wij verkopen zo'n 15 miljoen verschillende artikelen, waarbij we ervoor hebben gekozen om die niet stuk voor stuk te controleren. Dat zou handmatig moeten gebeuren. Bovendien ga je dan uit van slechte intenties bij de handelaren. Wij vertrouwen er daarom op dat onze verkooppartners zich aan de wet houden. Helaas bestaat dan wel het risico dat er soms iets doorheen glipt, zoals nu het geval is.'



Volgens het Algemeen Dagblad, dat de kwestie aan het licht bracht, verkochten handelaren zo'n 225 verschillende vuurwerkartikelen via Bol.com. Verkerk kan dat getal niet bevestigen, maar weet wel dat het zeker om 'tientallen' ging. Het Bol.com-aanbod liep uiteen van sterretjes, die ook in voorgaande jaren al via de webwinkel werden aangeboden, tot Bengaals vuur en rookbommetjes. Met name de verkoop van de rookbommetjes valt op, omdat deze al enkele jaren bij wet zijn verboden. De inspectie bekijkt of het verder nog actie onderneemt tegen Bol.com.