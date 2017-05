Kunnen verkeersboetes inkomensafhankelijk worden?

De Finse zakenman Reima Kuisla kreeg in 2015 een boete van 54 duizend euro nadat hij 103 kilometer per uur had gereden op een weg waar 80 kilometer is toegestaan.



Hij uitte zijn woede op Facebook: 'Mensen met een hoog inkomen en groot vermogen kunnen onmogelijk in Finland blijven wonen.' In Finland zijn boetes inkomensgerelateerd en Kuisla verdiende 6,5 miljoen euro per jaar.