Kredietbeoordelaar geeft Zuid-Afrika 'junkstatus' na massaontslag in kabinet

Machtswissel

Tot de ontslagen ministers behoort Pravin Gordhan, de internationaal gerespecteerde minister van Financiën. Gordhan was een van de weinigen in het kabinet-Zuma die pleitten voor een strak begrotingsbeleid. Hij lag regelmatig in de clinch met Zuma over diens vermeende vriendjespolitiek.



De opvolger van Gordhan, Malusi Nkanyezi Gigaba, zei het strakke begrotingsbeleid voort te zetten om terig te keren naar economische groei. Daarnaast zet Gigaba naar eigen zeggen hoog in op nivellering: 80 procent van de bevolking van 54 miljoen mensen is zwart, maar het merendeel van het eigendom van grond en kapitaal is in handen van de blanken die slechts 8 procent uitmaken van de bevolking.