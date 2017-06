KLM laat piloten zomerverlof inleveren wegens drukte

Onervaren piloten

Ook de piloten in de ondernemingsraad van KLM keuren de houding van hun werkgever af. Hun kritiek richt zich op het inzetten van onervaren piloten op vluchten van en naar Noord-Amerika. Deze tweede officieren mogen het vliegtuig alleen in de lucht besturen, niet opstijgen of landen. De start en de landing zijn de moeilijkste onderdelen van de vlucht. Vaak besturen de piloten hun vliegtuig dan zelf.



Zodra het vliegtuig de start achter de rug heeft, neemt de automatische piloot het meestal over. Omdat tweede officieren geen starts en landingen mogen doen, moet er alsnog zowel een gezagvoerder als een copiloot (eerste officier) mee. In de lucht kunnen zij hooguit een paar uur rusten bij de aanwezigheid van een tweede officier, maar de maatregel kost hun wel een dag verlof. Dat KLM de in overleg opgestelde dienstroosters nu eenzijdig wil aanpassen, stuit de piloten tegen de borst.



KLM-woordvoerder Makkinga bevestigt dat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij het inzetten van tweede officieren op Noord-Atlantische vluchten als een goede manier ziet om de zomerkrapte op te lossen. 'We zijn nog in gesprek met de VNV en de OR', zegt Makkinga. 'In die gesprekken zullen we ingaan op de zorgen van de piloten. Het heeft geen zin om dat nu al via de media te doen.'