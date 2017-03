Klinkt ergens nog de sound van Woodstock in de economie?

Eind jaren zestig leek een grote omwenteling op til. Onder invloed van Woodstock en de hippies zou het ideaal van eerlijk delen en gemeenschappelijk bezit binnen handbereik komen. Een communistisch systeem maar dan naar westers model - zonder politieke gevangenen, censuur en onvrijheid - was heel cool. De multinationals moesten worden ontmanteld en de aandelenmarkt verboden.



Tegen deze tijdgeest in schreef econoom Milton Friedman in 1970, een jaar na Woodstock, een artikel in The New York Times over wat het doel was van een beursvennootschap en wat het management zou moeten doen. Zijn antwoord was 'dat een beursvennootschap zijn winst moest maximaliseren - of algemener gezegd - op lange termijn aandeelhouderswaarde moest creëren'.