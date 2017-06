Klacht tegen ex-topman adviesbureau Baker Tilly Berk om ontoelaatbare fiscale constructie

Uit onderzoek van de Volkskrant bleek vorig jaar dat het belastingadvieskantoor meer Nederlandse ondernemers had geholpen met belastingconstructies via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. Voor het omzeilen van de Nederlandse fiscus maakten de medewerkers van Baker Tilly Berk gebruik van dezelfde soort constructies als recentelijk opdoken in de Panama Papers, de uitgelekte administratie van het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca.



De betreffende ondernemer in woondecoratie verkocht in 2007 op advies van zijn fiscalist de merkrechten van zijn producten aan een bedrijf op Cyprus, waarvan hij ook eigenaar werd. Hij betaalde jaarlijks een vergoeding aan zijn eigen brievenbusbedrijf voor het gebruik van het merk. Dit bedrag kwam via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden terecht op de bankrekening van een trust op Cyprus die het kantoor voor de ondernemer had opgericht. In een interne mail sprak een fiscalist van Baker Tilly Berk over 'winst afromen'.