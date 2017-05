KitKat heeft niet het exclusieve recht op reep met vier vingers

Al tien jaar lang vechten de beide chocoladeproducenten over de vraag of alleen KitKat repen in de vorm van vier vingers mag verkopen. Nestlé vindt de vorm zo uniek dat zij die alleen zou mogen produceren en verkopen. Maar keer op keer verwerpen de rechters dit standpunt, ook omdat in Noorwegen al sinds 1937 een soortgelijke reep Kvikk Lunsj ('Snelle Lunch') bestaat. Gisteren werd Nestlé ook door het Britse Hof van Beroep in het ongelijk gesteld. Maar Nestlé weigert de handdoek in de ring te gooien. Het zegt teleurgesteld te zijn door de uitspraak maar vindt dat het geen vrijbrief is om in Groot-Brittannië of elders het viervingerige product te kopiëren. Het gaat in beroep.