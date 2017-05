Kijkje in toekomst met Google: slimme assistent richt blik op iPhone

De grote techbedrijven hebben allemaal hun eigen meerdaagse hoogmis. Deze dagen is het de beurt aan Google, dat in Mountain View veel aankondigingen deed. De grote lijn is ondertussen overduidelijk, bleek uit de toespraak van Google-baas Sundar Pichai: kunstmatige intelligentie is de lijm die alles bij elkaar houdt. Geen America first, maar AI first voor Google.



Dat klinkt wellicht nog wat abstract, maar nu al zijn de AI-inspanningen van Google op steeds meer terreinen zichtbaar. Bijvoorbeeld bij Google Photo dat steeds beter in staat is voorwerpen en mensen te herkennen en straks ook automatisch suggesties zal doen om foto's te delen met de mensen die erop geportretteerd staan. Een ander voorbeeld is Google Assistant. Deze bestaat natuurlijk al langer op Android-telefoons, maar komt binnenkort ook als losstaande app beschikbaar voor iPhones.



Dat is een interessante stap, want Apple heeft zijn eigen slimme assistent Siri. Deze krijgt er dus geduchte concurrentie bij. Google Assistant wordt door kenners hoger aangeslagen dan Siri. Google Assistant is daarbij steeds beter in staat de wereld te begrijpen om vervolgens met nuttige suggesties te komen. Een voorbeeld is het tonen van een menu als de camera op de buitenkant van een restaurant wordt gericht. Ook erg handig: de assistent kan een telefoon verbinden met een wifi-netwerk als de camera op de inloggegevens onderop een wifi-router wordt gericht. Dat scheelt veel ergernis en mislukte inlogpogingen.