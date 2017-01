Kennis, melkpoeder en appels topexportproducten Nederland

In totaal is de landbouwexport in zestien jaar verdubbeld

De export van landbouwproducten groeit sinds het begin van deze eeuw elk jaar, op een kleine inzinking in 2009 na, zo blijkt uit cijfers die het CBS en Wageningen Economic Research vrijdag bekendmaakten. De stijging was zelden zo groot als in 2016, met 4,4 procent ofwel 3,6 miljard euro. In totaal is de landbouwexport in zestien jaar verdubbeld.



Nederland levert de meeste agrarische producten aan zijn directe buren. Duitsland, van oudsher de grootste afnemer, was vorig jaar goed voor een kwart van de totale uitvoer. België en het Verenigd Koninkrijk namen elk 10 procent van de uitvoer af. Ruim driekwart van de geëxporteerde landbouwgoederen blijft binnen Europa.



Het is moeilijk te zeggen of de toename vooral is toe te schrijven aan de stijgende prijzen of omdat er meer goederen de grens zijn overgegaan, zegt onderzoeker Gerben Jukema van Wageningen Economic Research. 'Volumes zijn lastiger op te tellen. Je hebt te maken met wel dertig verschillende eenheden zoals stuks, liters en tonnen om hoeveelheden in uit te drukken.' Over het algemeen waren de importprijzen iets lager terwijl de exportprijzen iets stegen, aldus Jukema.