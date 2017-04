Kan ik mijn ouders meer armslag geven?

De fiscus rekent 6 procent rente bij renteloze leningen

Als de tweede ouder overlijdt, krijgt het kind de rest van de erfenis. Dat is bijvoorbeeld 225 duizend euro. Met een lening van 20 duizend euro heeft het kind dan 3.500 euro aan erfbelasting bespaard over beide erfenissen samen.



De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is een vordering in box 3.



Als rente voor zo'n lening zou ik 6 procent aanhouden. Dat is wat de fiscus rekent als rente bij renteloze leningen, maar ook om andere redenen is het een redelijke rente. Het huis dient weliswaar als onderpand, maar het is niet zeker wanneer de lening afgelost zal worden.