Kan de euro ook een grote comeback maken?

Tot nu toe is de euro weerbarstiger dan iedereen dacht

Al deze scenario's zijn al zeven jaar oud - sinds het moment dat Griekenland in 2010 in problemen kwam - maar geen is bewaarheid. Tot nu toe is de euro weerbarstiger dan iedereen dacht. Of de politieke wil is sterker dan de economische realiteit. Hedgefondsen die in 2010 en 2011 massaal speculeerden tegen de euro, zijn van een koude kermis thuisgekomen.



Het is mogelijk dat de eurozone alsnog onder de druk bezwijkt (bijvoorbeeld als Marine Le Pen president van Frankrijk wordt), maar het is ook mogelijk dat de eurozone een blijvertje is en dat er eerder een land bijkomt dan eruit stapt.



Zo staan de meeste economieën van de eurozonelanden er beter voor dan in 2010. Er is groei, de werkloosheid daalt en de eurozone heeft een handelsoverschot waarop iemand als Trump stikjaloers is. Er zijn problemen (jeugdwerkloosheid, zwakke banken en immigratie), maar die worden niet opgelost door elk land zijn eigen munt terug te geven.