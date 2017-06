Kabinet: kippenhouders moeten voorkomen dat fijnstof uit stallen ontsnapt

Fijnstofprobleem is onbedoeld neveneffect van het streven het welzijn van de kippen te vergroten

Voor een deel borduren de ingediende plannen voort op oplossingen die al eerder zijn bedacht; voor de hand liggen technieken waarbij de lucht wordt gezuiverd via filters voor hij de stal wordt uitgeblazen. 'Maar we kijken ook naar systemen waarbij het binnenklimaat wordt verbeterd, bijvoorbeeld door ionisatie waardoor de stofdeeltjes elektrisch worden geladen, waardoor ze samenklonteren en neerslaan', aldus Workamp. Een soortgelijke oplossing is de verneveling van koolzaadolie in een stal. Zo ontstaat er een plakkend laagje op het strooisel dat voorkomt dat deeltjes door de lucht zweven.



Het paradoxale is dat het fijnstofprobleem een onbedoeld neveneffect is van het streven om het welzijn van de kippen te vergroten. Legbatterijen werden verboden; de kip kreeg meer ruimte om te scharrelen. Metingen door een onderzoeker van de Wageningen Universiteit wezen vorig jaar uit de hoeveelheid stof in de lucht in een stal in een kwartier met 90 procent daalt, zodra de kippen 's avonds op stok gaan.