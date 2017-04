Jumbo passeert vakbonden in cao-onderhandeling: kan dat zomaar?

Wat betekent dit voor de onderhandelingen?

Los van het feit dat nieuwe onderhandelingen met de ondernemingsraad heel anders zouden kunnen verlopen, verandert het karakter van de te sluiten overeenkomst. De vakbonden onderhandelden over een cao. Met de ondernemingsraad kan dat niet. Alleen een arbeidsvoorwaardenreglement (avr) kan worden opgesteld.



Het verschil tussen die twee is dat een cao wettelijk bindend is en dus automatisch geldig is voor de hele sector. Een avr is niet bindend en moet in contracten expliciet worden genoemd. In de horeca bijvoorbeeld is het gebruikelijk dat ondernemers in de contracten van hun medewerkers laten opnemen dat de avr voor horeca van toepassing is.



Een ander verschil is dat een cao meer vrijheid biedt om van landelijke regels af te wijken. 'Bijvoorbeeld in het aantal tijdelijke contracten dat aangeboden mag worden. Met een avr kan dat afwijken van landelijke regels niet', zegt Verhulp.