JP Morgan Chase zoveelste Amerikaanse zakenbank die Londen dreigt te verlaten

Het is de zoveelste internationale zakenbank die dreigt de Londense City te verruilen voor een van de andere financiële centra in de Europese Unie. De Amerikaanse bank Goldman Sachs (zesduizend man sterk in Londen) verwacht functies te verplaatsen naar haar kantoren in Frankfurt en Parijs, Morgan Stanley 'vlucht' mogelijk naar Duitsland en het Britse Barclays wijkt waarschijnlijk uit naar Dublin. De Brexit leidt bij deze in Londen gevestigde banken mogelijk tot meer papierwerk en dus hogere kosten.



Opvallend is dat de naam van Amsterdam steevast achterwege blijft in de recente financiële berichtgeving over kantorenverplaatsingen. De Amsterdamse Zuidas voert net als andere Europese zakencentra een lobby om de internationale bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Amsterdam te halen. Het Amsterdamse gemeentebestuur sprak vorig jaar zomer de verwachting uit dat de hoofdstad zal profiteren van de Brexit.