John de Mol zet bod op TMG door, maar overtreft Mediahuis niet

Volop losgebarsten

Met de verhoging van het overnamebod door Mediahuis leek de jacht op De Telegraaf volop losgebarsten. Mediahuis en VP Exploitatie hebben samen inmiddels 60 procent van de aandelen in TMG weten te verwerven, terwijl Talpa 20 procent in handen heeft.



De Mol bezit al eenderde van de aandelen in SBS Nederland en heeft ook belangen in Talpa Radio, een joint venture met TMG waar Radio 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10 toe behoren.



Toch lijken de beste kaarten nog steeds in handen van Mediahuis en VP Exploitatie. Zonder medewerking van de familie van Van Puijenbroek, in bezit van ruim 41 procent van de aandelen, kan De Mol de overname van TMG vergeten.



En de Van Puijenbroeks zeggen nu 'definitief' de voorkeur te geven aan Mediahuis, omdat het Vlaamse bedrijf in de ogen van de Brabantse textielfamilie beter in staat zou zijn de neergang van De Telegraaf te kenteren. De betaalde oplage van de krant is gedaald van ruim 800 duizend in 2001 naar onder de 400 duizend vorig jaar.