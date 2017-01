John de Mol wil Telegraaf Media Groep kopen: hoger bod dan Mediahuis

Volgens Talpa ontstaat door de beoogde overname 'een nieuw Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en onlinecontent'. De televisieproducent heeft ook belangen in SBS Nederland en in Talpa Radio, een joint venture met TMG waar de radiozenders Radio 10, Sky, 538 en Veronica onder vallen.



In december werd bekend dat het Vlaamse Mediahuis bereid is 5,25 euro per aandeel op tafel te leggen voor TMG. Het mediabedrijf zei het bod in overweging te nemen.



Mediahuis is in Nederland eigenaar van NRC Media (NRC Handelsblad en nrc.next) en van De Limburger. In Vlaanderen worden onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg uitgegeven.



Vorige week bleek al dat De Mol een belang had opgebouwd in TMG van iets meer dan 20 procent. Dat verleidde beleggers al om op de beurs aandelen in te slaan tegen een koers die hoger lag dan de biedprijs van Mediahuis en de Van Puijenbroeks, die hun intenties in december kenbaar maakten.