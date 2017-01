John de Mol wil heel Telegraaf Media Groep kopen: hoger bod dan Mediahuis

Genoeg geld

Talpa zegt de overname te kunnen bekostigen uit bestaande financiële middelen. Er blijft dan nog genoeg geld over om te investeren in TMG. 'Ik denk dat het goed is als de onderneming in private handen komt want uit ervaring weet ik dat een beursnotering de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt', aldus De Mol.



In december werd bekend dat het Vlaamse Mediahuis bereid is 5,25 euro per aandeel op tafel te leggen voor TMG. Het mediabedrijf zei het bod in overweging te nemen.



Mediahuis is in Nederland eigenaar van NRC Media (NRC Handelsblad en NRC.next) en van De Limburger. In Vlaanderen worden onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg uitgegeven.