John de Mol koopt SBS-zenders van Sanoma en wordt volledig eigenaar

'Krachtig Nederlands multimediabedrijf'

De Mol is al maanden verwikkeld in een overnamestrijd rond de Telegraaf Media Groep

Daarnaast verkondigt De Mol al langer dat hij gelooft in een 'krachtig Nederlands multimediabedrijf dat flexibel inspeelt op de het veranderende medialandschap.' Een uitgebreide radiotak had De Mol al. Zenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio zijn allemaal eigendom van Talpa. Met de aankoop van de tv-zenders van SBS komt het gedroomde multimediabedrijf weer een stap dichterbij. De Mol: 'SBS is als uniek mediabedrijf een onmisbare schakel in dit bedrijf. De onderneming die ik wil bouwen kan 24/7 content via verschillende platformen aanbieden. Dit betekent dat SBS onderdeel gaat worden van een geheel dat veel breder is dan alleen televisie.'



De laatste schakel, een krantenpoot, ontbreekt nog. De Mol is al maanden verwikkeld in een overnamestrijd rond de Telegraaf Media Groep. Die strijd lijkt hij echter te verliezen van het Belgische krantenbedrijf Mediahuis. Het Mediahuis heeft al een akkoord met de TMG, maar De Mol weigert de strijd op te geven.