Is het woord Derde Wereld het nieuwe taboe?

Er is enorm veel armoede, behalve buiten Nederland. Dit is de eerste verkiezingscampagne waar het woord Derde Wereld tot taboe is verklaard. Over immigratie en is alle politieke correctheid verdwenen, maar een pleidooi voor hulp aan de armsten in de wereld is anno 2017 een even grote electorale miskleun als het afschaffen van de leerplicht.



Dat ligt niet alleen aan de politici. Dat ligt ook aan het electoraat. Die maakt zich alleen zorgen over het eigen pensioen, de eigen arbeidsmarkt, de eigen zorg, het eigen onderwijs en de eigen congestie - allemaal luxeproblemen in vergelijking met wat de mensen Eritrea en Zuid-Soedan mee kampen of die op het platteland van India of China.