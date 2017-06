Is economie eigenlijk niet meer dan grote grabbelton?

'1. Als het groen is, wriemelt en kronkelt, is het biologie; 2. als het stinkt, is het scheikunde, maar kan het ook economie zijn; 3. als het niet werkt, is het waarschijnlijk natuurkunde, maar de optie economie moet open worden gehouden; 4. als het onbegrijpelijk is, is het waarschijnlijk wiskunde, maar het kan ook deels economie zijn; 5. als het stokt, niet werkt en onverstandig is, is het economie of filosofie', schreef de in 2014 overleden Wall Street-analist Ray DeVoe over de schoolvakken.



DeVoe had er plezier in dagelijks de draak te steken met economen. Elke dag wordt een lawine van economische data over de wereld uitgestort: werkloosheid, rente, consumenten- enproducentenvertrouwen, beursindices en huizenprijzen.