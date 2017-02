Is de familie Lee achter Samsung niet langer onaantastbaar?

Klein wonder

Het feit dat de huidige Samsungtopman in afwachting van zijn zaak al achter de tralies zit, wordt dan ook als een klein wonder gezien. 'Dit zou een ommekeer kunnen betekenen', aldus Park Sangin, hoogleraar economie aan de Seoul National Universitity. 'Maar het hangt allemaal af van welke straf zal worden uitgedeeld en of Lee III deze zal moeten uitzitten.'



Volgens Park is de daadkracht van justitie te verklaren uit de massaprotesten eind vorig jaar. Miljoenen Koreanen protesteerden tegen president Park Geun-hye, die samen met een vriendin, Choi Soon-sil, bedrijven zou hebben bewogen miljoenen te doneren aan twee vage stichtingen. Samsung was niet alleen de grootste donateur, het bedrijf sponsorde ook nog eens de dressuurcarrière van Chois dochter. In ruil zou Park een controversiële fusie hebben gesteund die de Lee's meer macht zou geven binnen het bedrijf. Park werd in december door het parlement afgezet. Volgende maand zal het grondwettelijk hof beslissen of dat rechtmatig was. Zo ja, dan volgen binnen twee maanden verkiezingen.



'Of de bedrijfscultuur echt verandert, zal grotendeels afhangen van de nieuwe president', aldus hoogleraar Park. 'De vraag is of hij echt zal willen doorbijten.'