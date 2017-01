Inflatie loopt op naar 1 procent, cao-lonen stijgen

De loonstijging was vorig jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Die graadmeter voor de stijging van de consumentenprijzen bleef met 0,3 procent steken op het laagste niveau sinds 1987. Daardoor nam de koopkracht flink toe. Het verschil tussen de loon- en de prijsstijgingen liep in de tweede helft van het jaar wel terug, omdat de inflatie langzaam is begonnen aan een opmars.



Ondanks de stijging in de laatste maand van het jaar kwam de geldontwaarding over heel 2016 uit op het laagste peil in bijna dertig jaar. Het prijspeil in Nederland steeg in 2016 slechts met 0,3 procent. De inflatie bleef in 1987 voor het laatst zo beperkt.



Vooral de prijsdaling van elektriciteit hield de algemene prijsstijging vorig jaar in toom. Zowel de heffingen als de leveringstarieven gingen omlaag. Daarnaast viel de huurstijging lager uit dan in 2015 en waren vliegtickets en vakanties naar het buitenland goedkoper. Ook betaalden consumenten minder voor diensten van banken.