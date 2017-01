Inflatie in 2016 op laagste peil in bijna dertig jaar

Loonstijging

Ondertussen stegen de cao-lonen in Nederland vorig jaar in het hoogste tempo sinds 2009. Deze loonstijging was aanzienlijk sterker dan de inflatie. In 2016 namen de cao-lonen gemiddeld met 1,9 procent toe, terwijl de stijging in de afgelopen zes jaar tussen de 0,9 en 1,4 procent bleef. De sterkste gemiddelde loonstijging was zichtbaar bij de overheid. Daar stegen de cao-lonen met 3,4 procent. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was dat respectievelijk 1,7 en 1,4 procent.



Die graadmeter voor de stijging van de consumentenprijzen bleef met 0,3 procent steken op het laagste niveau sinds 1987. Daardoor nam de koopkracht flink toe. Het verschil tussen de loon- en de prijsstijgingen liep in de tweede helft van het jaar wel terug, omdat de inflatie langzaam aan een opmars is begonnen. Dit is vooral toe te schrijven aan de prijsstijging van benzine en diesel, maar ook aan duurdere prijzen van kleding.