In opspraak geraakte investeringsmaatschappij Value8 stelt jaarverslag uit

Value8 zegt dat er geen reden is om te denken dat mensen van BK Group de wet hebben overtreden. Maar de zaak moet wel nader worden onderzocht. BK staat bij Value8 op de balans voor 2,8 miljoen euro. Dat komt neer op 4,7 procent van het totale eigen vermogen. Value8 meldde op 1 mei dat de nettowinst in 2016 is gedaald van 6,2- naar 2,4 miljoen euro.



Vorig jaar moest Value8 2,2 miljoen euro afboeken op de verkoop van het belang in Prika, een producent van geraspte kaas. Bovendien was Value8 gedwongen een verlies van 1,9 miljoen euro te nemen op het belang in de Roermondse rolstoelenbeheerder Kersten. Vorig jaar kwam Value8 ook al in opspraak, nadat de analist Roel Gooskens het investeringsfonds ervan had beschuldigd zijn deelnemingen te hebben overgewaardeerd. Op 28 juni kan het op de aandeelhoudersvergadering van Value8 weer flink gaan spoken.