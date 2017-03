In kleine steden meer lege winkelstraten, in grote gaat het beter

De aanhoudende malaise in de winkelstraat geldt niet voor alle middelgrote en kleine steden. Afgelopen jaar is de leegstand in onder andere Tiel, Terneuzen en De Bilt fors afgenomen, zegt de NVM. In het geval van Tiel komt dit door de herontwikkeling van het winkelgebied. 'We zijn bijvoorbeeld begonnen met de FlipPas waarmee mensen die bij lokale ondernemers kopen korting krijgen op het parkeergeld in de binnenstad', zegt René van IJzendoorn van de Tielse ondernemingsvereniging. Volgens de NVM moeten andere kleine en middelgrote steden ook nadenken over de transformatie van hun winkelgebieden.



De goede cijfers van de grote steden waren deels het resultaat van de komst van warenhuis Hudson's Bay. De Canadese keten huurt nu dertien voormalige V&D-panden in onder andere Den Haag, Haarlem en Tilburg. Daarnaast valt op dat veel koffiezaken en andere horecabedrijven de gaten in de Nederlandse winkelstraten opvullen.