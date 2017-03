In het diepste geheim werkt Facebook aan hardware voor een fysieke toekomst

Yep, Facebook gaat consumentenelektronica maken en verkopen. Het wil niet langer een sociaal netwerk zijn dat alleen op internet bestaat, bevestigen anonieme bronnen tegenover de site Business Insider. Facebook wil zijn vleugels uitslaan naar de fysieke wereld. Doel: Facebookgebruikers nog intensiever met elkaar laten communiceren via speciaal voor dat doel ontwikkelde apparaten, zoals een augmented reality-camera. Hiermee kunnen mensen videobeelden schieten waar een virtuele laag overheen wordt geprojecteerd, zoals bij Pokémon Go.



Facebook heeft via officiële kanalen nog niets naar buiten gebracht over zijn hardwareplannen, maar uit de vacatures die het Silicon Valley-bedrijf heeft openstaan valt op te maken dat het stevig aan het werven is onder ingenieurs en technici. Facebook windt er in zijn vacatureteksten geen doekjes om. Het bedrijf zoekt topexperts die 'baanbrekende producten' kunnen ontwikkelen op het snijvlak van content, software en hardware. En dat op grote schaal. Facebook heeft het over 'schijnbaar onmogelijke' producten in geheel nieuwe categorieën.