Ikea baalt van illegaal overnachtende tieners

Het afgelopen jaar zijn Ikea-opsluitingen gemeld in de onder meer de Verenigde Staten, Australië, Japan en Polen. Ook in Nederland is het een paar keer voorgekomen. Indringers verbergen zich vaak in kledingkasten of onder bedden als de winkel gaat sluiten. 'Het is huisvredebreuk en we raden het ten zeerste af', zegt David Selier, woordvoerder van Ikea Nederland. 'We halen altijd de politie erbij en doen aangifte. Indringers krijgen ten minste een bezoekverbod van een jaar.'



Voor de echte Ikea-liefhebber is er altijd nog het Ikea-hotel. 'Als je graag een nachtje bij ons wilt slapen, ga dan naar Älmhult in Zweden', zegt Selier.