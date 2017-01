Ik wil groeien met mijn bedrijf, maar hoe doe je dat?

Groot of klein, bedrijven met groeiambities lopen tegen dezelfde vragen aan. Hoe verbeter ik de kwaliteit van het management? Wanneer gaan we de grens over? Is het tijd om het bedrijf anders in de markt te zetten? Beginnend ondernemers kunnen goede raad krijgen bij een meer ervaren bedrijfsbestuurder.



Zo zijn er al bijna 150 duo's ontstaan van bestuursvoorzitters van bedrijven als TomTom, Coolblue, Thuisbezorgd en Alex/Knab die meedenken met ondernemers in bijvoorbeeld de wereld van de reclame- en marketing, sportartikelen of kinderopvang.