IJsland wil eigen munt aan euro koppelen om speculatie tegen te gaan

De IJslandse regering wil de munt aan andere valuta koppelen om speculatieve schommelingen te voorkomen

Inmiddels heeft IJsland zich weer van de crisis hersteld. De economie groeide in 2016 met 7,2 procent nog sterker dan die van China. De koers van de IJslandse kroon werd vorig jaar 15 procent meer waard. Vorige maand beëindigde de IJslandse regering de controle over het kapitaalverkeer, waardoor kapitaal vrij in en uit het land kan stromen. Hierdoor verzwakte de munt weer enigszins. Om speculatieve schommelingen, die de handel en het toerisme kunnen beïnvloeden, tegen te gaan wil de IJslandse regering de munt nu een andere valuta koppelen. De euro komt daar het meest voor in aanmerking omdat IJsland de meeste handel drijft met landen uit de eurozone. IJsland volgt daarmee het voorbeeld van Denemarken, dat de eigen kroon ook aan de euro heeft gekoppeld.



Voor de crisis van 2008 was 1 euro 80 IJslandse kronen waard. Daarna stortte de koers volledig in tot 180 kronen voor 1 euro. Nadat het kapitaalverkeer werd vrijgegeven daalde de koers weer met 5 kroon van 115 tot 120 kronen voor een euro. De IJslandse centrale bank was niet ontevreden over deze zwakkere kroon, omdat ze vreesde dat IJsland zich uit de markt zou prijzen.