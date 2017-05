Huizenverkoop daalt fors in een maand tijd

Ten opzichte van april 2016 stijgt het aantal verkochte woningen in het merendeel van de provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 23 procent. Utrecht liet met 14 procent de grootste daling zien.



Bij de notaris vond in april jongstleden 16.694 keer een woningoverdracht plaats. Dat is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van april 2016 (16.387 woningoverdrachten). Vergeleken met de voorgaande maand, maart 2017, is er sprake van een daling van 23 procent. Het Kadaster registreerde toen 21.648 woningverkopen. Die daling deed zich voor in alle provincies. In Friesland is de daling het kleinst met -17 procent en in Groningen het grootst met -28 procent.