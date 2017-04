Hudson's Bay ruikt het succes in Nederland

'We openen dit jaar in Nederland het verbazingwekkende aantal van tien warenhuizen, dat heeft nog nooit iemand gepresteerd in de geschiedenis.' Jerry Storch, topman van het Canadese warenhuisconcern Hudson's Bay, is klein van postuur en liefhebber van grote woorden. In de nog kale betonnen ruimten van Hudson's Bay's in aanbouw zijnde flagship store in Amsterdam strooit de Amerikaanse bestuursvoorzitter donderdag zo kwistig met superlatieven dat de associatie met het vocabulaire van zijn landgenoot Donald Trump zich als vanzelf opdringt.