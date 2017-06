Hoogleraar: combineer hoger parkeertarief werkplek met beloning voor fietsers

Het opmerkelijke aan het nieuws is niet dat het LUMC deze stap zet, maar dat zo weinig werkgevers hetzelfde doen, vindt Jos van Ommeren, hoogleraar stedelijke economie aan de VU.



Een van de simpelste manieren om mensen meer van de fiets of het openbaar vervoer gebruik te laten maken, is door personeel niet meer gratis te laten parkeren bij hun werkgever. 'Je hoeft in de praktijk maar een klein bedrag te vragen - zeg 1 tot 3 euro per dag - om het parkeergebruik substantieel terug te brengen.'



Toch is gratis parkeren bij het gros van de werkgevers nog een van de onaantastbare privileges van de werknemer. Alleen onder ziekenhuizen is het gemeengoed om personeel betaald te laten parkeren: onder meer het Bronovo in Den Haag en het Slingeland in Doetinchem gingen het LUMC voor.