Hoofdrolspeelster CETA-onderhandelingen wordt Buitenlandminister Canada

Criticus Rusland

Met de benoeming van Freeland krijgt Canada een uitgesproken criticus van Rusland op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Freeland, die een Oekraïense moeder heeft, was in de jaren negentig correspondent in Rusland en Oekraïne. Als minister van Buitenlandse Zaken kan ze voorlopig geen voet aan de grond zetten in Rusland.



Moskou legde haar in 2014 een inreisverbod op als tegenmaatregel voor de sancties die het Westen na de annexatie van de Krim door Rusland afkondigde. Moskou heeft nog niet gezegd of het verbod ook blijft gelden nu zij Canada's minister van Buitenlandse Zaken is. Vermoedelijk koos Moskou Freeland uit als doelwit, omdat zij destijds een artikel tegen de Russische president Poetin had geschreven onder de titel 'Mijn Oekraïne en Poetins grote leugen'.



Trudeau kondigde dinsdag nog een aantal wisselingen in zijn kabinet aan. Zo krijgt Ahmed Hussen, een advocaat en het eerste Canadese parlementslid van Somalische afkomst, de post van minister van Immigratie, Vluchtelingenzaken en Integratie. François-Philippe Champagne volgt Freeland op als minister van Internationale Handel.