Hongaarse regering wil rode ster in Heineken-logo verbieden

Wat oogt als een afrekening met het verleden, wordt in de Hongaarse pers vooral gezien als een poging om een Hongaarse bierbrouwer een handje te helpen in een al jaren lopende juridische strijd tegen de Hollandse biergigant. Dat zit zo: Heineken is sinds 2003 eigenaar van een brouwerij in Harghita, een district in Roemeens Transsylvanië waar de meerderheid van de bevolking etnisch Hongaar is. Het zijn mensen die mogen meestemmen in Hongaarse verkiezingen. Het bier dat de Roemeense dochteronderneming van Heineken brouwt, heet Ciuc Premium, in de volksmond ook wel 'Csiki Sör' ('Csiki-bier').



In 2014 opende een Roemeens-Hongaarse zakenman samen met een Nederlandse holding een concurrerende brouwerij, twintig minuten rijden verderop. Dat pilsje noemde hij 'Igazi Csiki Sör': 'Echt Csiki-bier'. Heineken spande een rechtszaak aan en won die begin dit jaar, maar toen was het al te laat. De lokale vete is een zaak van nationaal belang geworden.