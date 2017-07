Hoge Raad: persoonlijke omstandigheden tellen mee bij ontslagvergoeding

Bestraffend tikje

'Ik hoorde buiten voor de deur van de kapperszaak dat ik was ontslagen' De nieuwe eigenaren van de kapsalon waar José bijna 25 jaar in dienst is, willen van haar af. In haar vakantie wordt ze ontslagen en ze krijgt geen transitievergoeding. José stapt naar de rechter. Lees het interview hier (+). © Marcel van den Bergh / de Volkskrant

'Zeker voor werknemers die altijd goed hebben gefunctioneerd en nog lang hadden kunnen doorwerken, zal flink moeten worden betaald. De Hoge Raad zegt dat vooral moet worden gekeken naar de schadelijke gevolgen voor een werknemer. Tot nu toe deelde de rechter een bestraffend tikje uit op de vingers van werkgevers die de regels overtreden. De Hoge Raad vindt die benadering te beperkt. Het gaat er niet om de werkgever te straffen, maar om wat billijk is voor de werknemer.'



De ontslagvergoeding is in juli 2015 versoberd. Wie twee jaar of langer bij een bedrijf heeft gewerkt, heeft recht op een 'transitievergoeding' van maximaal 76 duizend euro of een jaarsalaris. Daarmee kwam een einde aan de gouden handdruk van soms enkele tonnen die vooral ouderen bij ontslag konden meekrijgen. Naast de transitievergoeding is er een zogenoemde billijke vergoeding als de werkgever zich heeft misdragen. Daarvoor moet een ontslagen werknemer dan wel naar de rechter. De bedragen die tot dusver werden toegekend liepen nogal uiteen en hingen af van de rechtbank. Ze varieerden van één tot 26 maandsalarissen.



In de zaak waarover de Hoge Raad zich heeft gebogen, draait het om een kapster die na 25 jaar werd ontslagen toen de kapsalon in handen kwam van nieuwe eigenaren. De kapster, met een vaste baan voor 4,5 uur per week en een inkomen van 224,51 euro bruto per maand, kreeg na tussenkomst van de rechter naast een transitievergoeding van 1.596 euro een billijke vergoeding van 4.000 euro mee. Dat laatste gold vooral als straf voor de kapsalon en moet voorkomen dat de werkgever nog eens ten onrechte personeel ontslaat.