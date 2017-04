Hoeveel kan de huur nog stijgen?

Voor 2017 is de huurverhoging maximaal 2,8 procent. Voor huurders met meer dan 40.439 euro inkomen in 2015 kan dit oplopen tot 4,3 procent. Meestal worden huren verhoogd per 1 juli.



Sinds 2017 zijn bepaalde mensen vrijgesteld van die inkomensafhankelijke extra huurverhoging. Dit geldt als minstens een van de huurders AOW ontvangt of het huishouden uit meer dan drie personen bestaat. Daar profiteert u als 70-jarige dus van.



U weet nu wat u te wachten staat, dit jaar en in de toekomst. Wat rest, is de vraag of uw huurprijs reëel is. Bij sociale huurwoningen moet de huurprijs evenwichtig zijn, wel sociaal maar ook marktconform. Het is niet moeilijk om dat te berekenen. Als u een huur van 9.600 euro per jaar betaalt, haalt uw verhuurder een rendement van 5 procent per jaar over zijn woning van 192.000 euro. Als de huur het maximum bereikt van 11.700 euro (12 x 974) per jaar, dan stijgt zijn rendement naar 6 procent per jaar. Het is maar één voorbeeld, maar in deze situatie is de verhuurder niet slecht af.



